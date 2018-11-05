Red Zone Week 11 schedule

Red Zone Week 11 schedule
GF Default - Red Zone Week 9: Part 1
By KLTV Digital Media Staff | November 5, 2018 at 9:16 AM CST - Updated November 5 at 9:16 AM

All Games 7:30 pm unless noted

6A

Mesquite @ Longview

Tyler Lee @ Mesquite Horn

5A

Sherman @ John Tyler 7PM

Lufkin @ Waller

Sulphur Springs @ North Forney

Hallsville @ Whitehouse

Jacksonville @ Lindale

Marshall @ Pine Tree

Mt. Pleasant @ Nacogdoches

4A

Athens @ Crandall

Midlothian Heritage @ Mabank

Kilgore @ Carthage

Henderson @ Van

Chapel Hill @ Palestine

Liberty-Eylau @ Gilmer

Spring Hill @ Pittsburg

Bullard @ Canton

Rusk @ Willis Point

Jasper @ Center

Huntington @ Shepherd

3A

Lone Oak @ Pottsboro

Commerce @ Emory Rains

Eustace @ Madison

Kemp @ Malakoff

Red Water @ Jefferson

New Boston @ Mt. Vernon

Tatum @ Gladewater

Sabine @ White Oak

Winnsboro @ Mineola

Crockett @ Franklin

Diboll @ Trinity

Coldspring @ Westwood

Hardin @ Woodville

Buna @ Kirbyville

Edgewood @ Mildred

Alba-Golden @ Frankston

Arp @ Troup

Harmony @ Grand Saline

Winona @ Quitman

Daingerfield @ New Diana

Elysian Fields @ De Kalb

Ore City @ Waskom

Como-Pickton @ Wolfe CIty

Corrigan-Camden @ Hemphill

Anderson-Shiro @ Newton

2A

Cayuga @ Cross roads

Clarksville @ Mt. Enterprise

Overton @ Bowie

Colmesneil @ Burkville 7PM

Legacy School of Sports Science @ Grapeland 7PM

Lovelady @ Evadale 7PM

Alto @ Union Grove

Cushing @ Big Sandy

Hawkins @ Price Carlisle

Beckville @ Timpson

Harleton @ Joaquin

Tenaha @ Linden-Kildare

Hull-Daisetta @ Groveton 7PM

Shelbyville @ San Augustine 7PM

Dewyville @ West Sabine 7PM

1A

Union Hill @ Coolidge

Apple Springs @ Chester

TAAPS

Trinity Christian @ Brook Hill

Bishop Gorman @ McKinney Christian

Dallas Christian @ Grace

Saturday Nov. 10 4:30 PM

Arlington Heights @ Kings Academy

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