Red Zone Week 11 schedule

All Games 7:30 pm unless noted
6A
Mesquite @ Longview
Tyler Lee @ Mesquite Horn
5A
Sherman @ John Tyler 7PM
Lufkin @ Waller
Sulphur Springs @ North Forney
Hallsville @ Whitehouse
Jacksonville @ Lindale
Marshall @ Pine Tree
Mt. Pleasant @ Nacogdoches
4A
Athens @ Crandall
Midlothian Heritage @ Mabank
Kilgore @ Carthage
Henderson @ Van
Chapel Hill @ Palestine
Liberty-Eylau @ Gilmer
Spring Hill @ Pittsburg
Bullard @ Canton
Rusk @ Willis Point
Jasper @ Center
Huntington @ Shepherd
3A
Lone Oak @ Pottsboro
Commerce @ Emory Rains
Eustace @ Madison
Kemp @ Malakoff
Red Water @ Jefferson
New Boston @ Mt. Vernon
Tatum @ Gladewater
Sabine @ White Oak
Winnsboro @ Mineola
Crockett @ Franklin
Diboll @ Trinity
Coldspring @ Westwood
Hardin @ Woodville
Buna @ Kirbyville
Edgewood @ Mildred
Alba-Golden @ Frankston
Arp @ Troup
Harmony @ Grand Saline
Winona @ Quitman
Daingerfield @ New Diana
Elysian Fields @ De Kalb
Ore City @ Waskom
Como-Pickton @ Wolfe CIty
Corrigan-Camden @ Hemphill
Anderson-Shiro @ Newton
2A
Cayuga @ Cross roads
Clarksville @ Mt. Enterprise
Overton @ Bowie
Colmesneil @ Burkville 7PM
Legacy School of Sports Science @ Grapeland 7PM
Lovelady @ Evadale 7PM
Alto @ Union Grove
Cushing @ Big Sandy
Hawkins @ Price Carlisle
Beckville @ Timpson
Harleton @ Joaquin
Tenaha @ Linden-Kildare
Hull-Daisetta @ Groveton 7PM
Shelbyville @ San Augustine 7PM
Dewyville @ West Sabine 7PM
1A
Union Hill @ Coolidge
Apple Springs @ Chester
TAAPS
Trinity Christian @ Brook Hill
Bishop Gorman @ McKinney Christian
Dallas Christian @ Grace
Saturday Nov. 10 4:30 PM
Arlington Heights @ Kings Academy
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