East Texas Ag News: Details on the Battleground to Breaking Ground program

East Texas Ag News: Details on the Battleground to Breaking Ground program
December 3, 2019 at 7:03 AM CST - Updated December 3 at 7:03 AM

TYLER, Texas (KLTV/KTRE) - APPLICATIONS ARE OPEN FROM NOW UNTIL FRIDAY FOR THE SPRING 20-20 COHORT 7 OF THE BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND PROGRAM.

BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND IS PART OF THE TEXAS AGRABILITY PROGRAM OF THE TEXAS A&M AGRILIFE EXTENSION SERVICE.

IT IS FOCUSED ON VETERAN AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS INTERESTED IN STARTING OR EXPANDING AN AGRICULTURAL BUSINESS.

BUT OTHER BEGINNER FARMERS AND RANCHERS MAY PARTICIPATE.

A PRIMARY GOAL OF THE BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND PROGRAM IS TO GIVE VETERANS AND OTHER BEGINNING FARMERS OR RANCHERS BETTER ACCESS TO RESOURCES AND OPPORTUNITIES IN AGRICULTURE AND AGRICULTURE-RELATED CAREERS.

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