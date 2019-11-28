East Texas Ag News: Details on the Battleground to Breaking Ground program

TYLER, Texas (KLTV/KTRE) - APPLICATIONS ARE OPEN FROM NOW UNTIL FRIDAY FOR THE SPRING 20-20 COHORT 7 OF THE BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND PROGRAM.
BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND IS PART OF THE TEXAS AGRABILITY PROGRAM OF THE TEXAS A&M AGRILIFE EXTENSION SERVICE.
IT IS FOCUSED ON VETERAN AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS INTERESTED IN STARTING OR EXPANDING AN AGRICULTURAL BUSINESS.
BUT OTHER BEGINNER FARMERS AND RANCHERS MAY PARTICIPATE.
A PRIMARY GOAL OF THE BATTLEGROUND TO BREAKING GROUND PROGRAM IS TO GIVE VETERANS AND OTHER BEGINNING FARMERS OR RANCHERS BETTER ACCESS TO RESOURCES AND OPPORTUNITIES IN AGRICULTURE AND AGRICULTURE-RELATED CAREERS.
YOU CAN ALWAYS STAY CONNECTED TO THE LATEST, LOCAL AG NEWS.
JUST CLICK OVER TO E-T-X AG NEWS-DOT-COM.