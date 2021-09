Aggies move up to No. 5 in latest AP Top 25 Poll

BRYAN, Texas (KBTX) - The Texas A&M football team has moved up one spot to No. 5 after the week 2 poll was released Tuesday afternoon. The Aggies’ jump up one spot was made possible by Clemson’s loss to Georgia that saw the Tigers fall to number 6 this week.

Texas A&M will travel to Denver on Saturday for a 2:30 kick against Colorado. The game will be televised by FOX.

WEEK 2

1. Alabama (1-0)1SEC

2. Georgia (1-0)5SEC

3. Ohio State (1-0)4Big Ten

4. Oklahoma (1-0)2Big 12

5. Texas A&M (1-0)6SEC

6. Clemson (0-1)3ACC

7. Cincinnati (1-0)8American Athletic

8. Notre Dame (1-0)9IA Independent

9. Iowa State (1-0)7Big 12

10. Iowa (1-0)18Big Ten

11. Penn State (1-0)19Big Ten

12. Oregon (1-0)11Pac-12

13. Florida (1-0)13SEC

14. USC (1-0)15Pac-12

15. Texas (1-0)21Big 12

16. UCLA (2-0)Pac-12

17. Coastal Carolina (1-0)22Sun Belt

18. Wisconsin (0-1)12Big Ten

19 Virginia Tech (1-0)ACC

20. Ole Miss (1-0)SEC

21. Utah (1-0)24Pac-12

22. Miami (FL) (0-1)14ACC

23. Arizona State (1-0)25Pac-12

24. North Carolina (0-1)10ACC

25. Auburn (1-0)SEC

Others receiving votes:

TCU 80, North Carolina State 69, UCF 61, Liberty 57, LSU 57, Michigan 52, Oklahoma State 39, Indiana 37, Michigan State 28, Nevada 23, Kansas State 13, Louisiana-Lafayette 12, Brigham Young 10, Boston College 8, Ball State 7, Maryland 6, UAB 5, Arizona 5, Florida State 4, Kentucky 3, Army 2, Texas Tech 2, Appalachian State 1

Point values in parentheses indicate the number of first place votes

Copyright 2021 KBTX. All rights reserved.