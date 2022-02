UIL announces new districts for non-football sports

NACOGDOCHES, Texas (KTRE) - The UIL has announced its alignment for the fall of 2022-spring of 2024 for basketball and volleyball.

6A

District 10

Mesquite

Mesquite Horn

North Forney

Rockwall

Rockwall Heath

Royse City

Tyler Legacy

5A

District 15

Hallsville

Longview

Longview Pine Tree

Marshall

Mount Pleasant

Texarkana Texas

Tyler

Whitehouse

District 16

Dayton

Humble Kingwood Park

Huntsville

Lufkin

Nacogdoches

New Caney Porter

4A

District 14

Caddo Mills

Farmersville

Kaufman

Nevada Community

Quinlan Ford

Sunnyvale

Wills Point

District 15

Paris

Paris North Lamar

Pittsburg

Sulphur Springs

Texarkana Liberty-Eylau

Texarkana Pleasant Grove

District 16

Athens

Brownsboro

Canton

Cumberland Academy

Lindale

Mabank

Van

District 16

Athens

Brownsboro

Canton

Cumberland Academy

Lindale

Mabank

Van

REGION 3

District 17

Carthage

Center

Gilmer

Henderson

Kilgore

Longview Spring Hill

Tyler Chapel Hill

District 18

Bullard

Hudson

Jacksonville

Madisonville

Palestine

Rusk

District 19

Bridge City

Jasper

Lumberton

Orange Little Cypress-Mauriceville

Silsbee

Vidor

West Orange-Stark

District 20

Hamshire-Fannett

Hardin-Jefferson

Huffman Hargrave

Liberty

Livingston

Splendora

3A Volleyball

District 12

Commerce

Edgewood

Grand Saline

Lone Oak

Paris Chisum

Pattonville Prairiland

Rains

District 13

Big Sandy Harmony

Mineola

Mount Pleasant Chapel Hill

Mount Vernon

Quitman

Winona

District 14

Atlanta

De Kalb

Hooks

New Boston

Omaha Pewitt

Queen City

Redwater

District 15

Daingerfield

Diana New Diana

Gladewater

Gladewater Sabine

Hughes Springs

White Oak

District 16

Arp

Elysian Fields

Jefferson

New London West Rusk

Tatum

Troup

Waskom

District 18

Blooming Grove

Eustace

Kemp

Malakoff

Mildred

Palmer

Rice

Scurry-Rosser

District 20

Buffalo

Elkhart

Fairfield

Franklin

Groesbeck

Mexia

Palestine Westwood

Teague

District 21

Diboll

Hemphill

Huntington

Nacogdoches Central Heights

Newton

Woodville

District 22

Anahuac

Buna

Hardin

Kirbyville

Kountze

Orangefield

Warren

Winnie East Chambers

District 23

Anderson-Shiro

Cleveland Tarkington

Coldspring-Oakhurst

Crockett

New Waverly

Onalaska

Shepherd

Trinity

3A Basketball

District 12

Commerce

Edgewood

Grand Saline

Lone Oak

Paris Chisum

Pattonville Prairiland

Rains

District 13

Big Sandy Harmony

Mineola

Mount Pleasant Chapel Hill

Mount Vernon

Quitman

Winnsboro

Winona

District 14

Atlanta

De Kalb

Hooks

New Boston

Omaha Pewitt

Queen City

Redwater

District 15

Daingerfield

Diana New Diana

Gladewater

Gladewater Sabine

Hughes Springs

White Oak

District 16

Arp

Elysian Fields

Jefferson

New London West Rusk

Tatum

Troup

Waskom

District 18

Blooming Grove

Eustace

Kemp

Malakoff

Mildred

Palmer

Rice

Scurry-Rosser

District 20

Buffalo

Elkhart

Fairfield

Franklin

Groesbeck

Mexia

Palestine Westwood

Teague

District 21

Diboll

Hemphill

Huntington

Lufkin Pineywoods Community Academy

Nacogdoches Central Heights

Newton

Pollok Central

Woodville

District 22

Anahuac

Buna

Hardin

Kirbyville

Kountze

Orangefield

Warren

Winnie East Chambers

District 23

Anderson-Shiro

Cleveland Tarkington

Coldspring-Oakhurst

Crockett

New Waverly

Onalaska

Shepherd

Trinity

2A Basketball

District 15

Alba-Golden

Como-Pickton

Cooper

Cumby

Fruitvale

Quinlan Boles

Sulphur Springs North Hopkins

District 19

Cayuga

Frankston

Kerens

La Rue La Poynor

Malakoff Cross Roads

Martins Mill

District 20

Centerville

Grapeland

Groveton

Jewett Leon

Latexo

Lovelady

District 21

Big Sandy

Gladewater Union Grove

Harleton

Hawkins

Linden-Kildare

McLeod

Ore City

District 22

Alto

Cushing

Douglass

Mount Enterprise

New Summerfield

Overton

Price Carlisle

District 23

Beckville

Garrison

Gary

Joaquin

Shelbyville

Tenaha

Timpson

District 24

Broaddus

Chireno

Colmesneil

Corrigan-Camden

San Augustine

West Sabine

Woden

District 25

Dallardsville Big Sandy

Deweyville

Evadale

Hull-Daisetta

Sabine Pass

Saratoga West Hardin

2A Volleyball

District 12

Alba-Golden

Como-Pickton

Cumby

Fruitvale

Quinlan Boles

Sulphur Springs North Hopkins

District 18

Linden-Kildare

Maud

Ore City

Simms Bowie

District 19

Beckville

Big Sandy

Gladewater Union Grove

Hawkins

Overton

Price Carlisle

District 20

Garrison

Gary

San Augustine

Shelbyville

Tenaha

Timpson

District 21

Alto

Cayuga

Frankston

Kerens

Malakoff Cross Roads

District 23

Colmesneil

Corrigan-Camden

Grapeland

Groveton

Latexo

Lovelady

1A Basketball

District 24

Avery

Avinger

Bloomburg

Gilmer Union Hill

Saltillo

Sulphur Bluff

Yantis

District 27

Apple Springs

Groveton Centerville

Kennard

Laneville

Martinsville

Neches

Slocum

Wells

District 28

Brookeland

Burkeville

Chester

Goodrich

High Island

Leggett

Spurger

Zavalla

Copyright 2022 KTRE. All rights reserved.