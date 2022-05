East Texans qualify for UIL state track and field championships

TYLER, Texas (KLTV) - The hard work of East Texas student-athletes paid off for those who qualified this past weekend for the UIL state track and Field Championships at the University of Texas May 12-14.

Spectator Information from the UIL.

The following students will participate.

4A - Thursday May 12

Gilmer Boys 4x100 (Rhoan Fluellen, Will Henderson, Te’Erik Tate, Ladaylon Jackson, Cadon Tennison, Tyson Wilson)

Gilmer Boys 4x200 (Rhoan Fluellen, Will Henderson, Te’Erik Tate, Ladaylon Jackson, Cadon Tennison, Tyson Wilson)

Gilmer Girls 4x400 (Sohie Roach, Sophie, Johnae Newsome, Kyah Jimmerson, Abbey Bradshaw, Faith Gilbreath, Callie Ward)

Kayleigh Wagnon, Hudson, Girls 3200M, Girls 1600M

Austin Ponder, Hudson, Boys 3200M

Emery Crayton, Chapel Hill, Boys 3200M

Micah Swann, Athens, Boys 3200M, Boys 1600M

Cullen Merrell 800M

Cashis Lee-Brown, Athens, Boys 800M

Matthew Tyeskie, Kilgore, Boys 100M Hurdles, 300M Hurdles

Kaylee Cox, Center, Girls 100M Hurdles

Will Hendrson, Gilmer, Boys 100M Dash

Kya Cook, Chapel Jill, Girls 400M Dash

Colter Maya, Lindale, Boys 400M Dash

Baylee Daughtey, Lindale, Girls 300M Hurdles

Mahalia Ratcliff, Center, Girls 300M Hurdles

Brett Maya, Lindale, Boys 200M Dash

Connor Graves, Hudson, Boys 1600M

Tyra Pierce, Chapel Hill, Girls Discuss Throw

Khyra Garrett, Brownsboro, Girls High Jump

Garrett Nuckolls, Bullard, Boys High Jump

Callie Ward, Gilmer, Girls Pole Vault

Isaac Pollard, Lindale, Boys Pole Vault

Aniyah Boykins, Girls Shot Put

Casey Poe, Lindale, Boys Shot Put

3A - Thursday May 12

Daingerfield Girls 4x100 (Chrishlyn Boyd, Sanaa Fields, Ashlyn Bruce, Amierre Boyd, Ricoya Hayes)

West Rusk Boys 4x100 (Ty’Mitchric Harper, Andon Mata, Geremiah Smith, William jackson, Key’Shawn Lewis, Adain Wilson)

Daingerfield Boys 4x100 ( Aeryn Hampton, Amarion Simon-Jones, Jakevian Rodgers, Nick Brown, Aaron Lewis, Shane Watkins)

Daingerfield Girls 4x200 (Ricoya Hayes, Sanaa Fields, Chrishlyn Boyd, Ashlyn Bruce, Amierre Boyd, Jalaysia Holloman)

West Rusk Boys 4x200 (Ty’Mitchric Harper, Andon Mata, Geremiah Smith, William Jackson, Omarion Anthony, Jacob Rifkind)

Daingerfield 4x200 (Nick Brown, Amarion Simon-Jones, Shane Watkins, Jakevian Rodgers, Aeryn Hampton, Aaron Lewis)

Tatum Girls 4x400 ( Trinity Edwards, Aaliyah Portley, Makenzie Greenwood, Kerrigan Biggs, Caitlyn Jones, Rhianna Harris)

Mineola Girls 4x400 (Kozbie Riley, Shylah Kratzmeyer, Olivia Hughes, Carmen Carrasco, Keilee Riley, Maddie McQuilliams)

Quitman Boys 4x400 ( Cason Johnson, Jack Tannebaum, Dalton Crowson, Brandon Jimenez,, Dylan Eppars, Hayden Breding )

Marigold Hunter, Troup, Girls 3200M

Halie Risner, Winnsboro, Girls 3200M

Olivia Hughes, Mineola, Girls 800M

Kale Roethle, Mount Vernon, Boys 800M

Cooper Reeve, Eustace, Boys 800M

Brooklyn Marcee, Quitman, Girls 100M hurdles, Girls Pole Vault

Dalton Morgan, Boys 110M hurdles

Ronald Garrett, Jefferson, Boys 100M hurdles

Josh Davis, Palestine Westwood, Boys 110M hurdles

Jaya Franklin, Newton, Girls 100M Dash, Girls 200M Dash,

Starrmia Dixon, New Diana, Girls 100M Dash, Girls Long Jump

Chrishlyn Boyd, Daingerfied, Girls 100M Dash

Daymien Smith, Tatum, Boys 100M Dash

Rylan Friddell, White Oak, Boys 100M Dash, Boys 200M Dash

Gavin Rainey, Mount Vernon, Boys 400M Dash

Jake Haney, Eustace, Boys 400M Dash

Makensi Greenwood, Tatum, Girls 300M hurdles

Tamara Martin, Woodville, Girls 200M Dash

Andon Mata, West Rusk, Boys 200M Dash

Travis Smith, Elysian Fields, Boys 1600M

Emma Nix, White Oak, Girls Discuss Throw

Cullen Fite, Tatum, Boys Discuss Throw

Linus Mannino, Woodville, Boys High Jump

Hayden Deaton, Winnsboro, Boys High Jump

Josh Davis, Palestine Westood, Boys High Jump

Ashlyn Hughes, Daingerfield, Girls Long Jump, Girls Triple Jump

Rayona Runnells, Malakoff, Girls Long Jump

Caydon Coffman, Mount Vernon, Boys Long Jump

Lexi Baker, White Oak, Girls Pole Vault

Colton Fears, White Oak, Boys Pole Vault

Kirkland Cobb, White Oak, Boys Pole Vault

Joseph Tuggle, Crockett, Boys Pole Vault

Elijah Freeman, Diboll, Boys Shot Put

Jenci Seahorn, Harmony, Girls Triple Jump

Baron Brown, Jefferson, Boys Triple Jump

Logan Simmons, New Diana, Boys Triple Jump

5A - Friday May 13

Longview Boys 4X100 (Jalen Hale, Taylor Tatum, Zakyire Moon, DeKalon Taylor, Khylon Sublett, Ja’Kevyon Curry)

Longview Boys 4x200 (Jalen Hale, Taylor Tatum, Zakyire Moon, DeKalon Taylor, Demarcus McGee, Ja’Kevyon Curry)

Avery Perkins, Hallsville, Girls 800M

DeKalon Taylor, Longview, Boys 100M dash

DaNaucia Johnson, Longview, Girls 400M dash

Tierrani Johnson, Marshall, Girls Discus Throw

Claire Bybee, Sulphur Springs, Girls Pole Vault

Dealyn Evans, Pine Tree, Boys Shot Put

Xavier Hills, Mount Pleasant, Boys Triple Jump

2A - Friday May 13

Timpson Boys 4x100 ( Dakovian Tutt, Terry Bussey, Ja’voskieon Howard, Braden Courtney, Amare Bruton, Tyler Lane)

Shelbyville Girls 4x200 ( Kylie Snell, Kiana Bennett, Liela Klein, Carsey Lovell, Nakyia Swindle, Jamarria Wright)

Lovelady Girls 4x200 (Anyya Mitchell, Mihyia Davis, Scout Lovell, Bailee Albinus, Gracie McMahon, Aaliyah Jones)

Timpson 4x200 (Dakovian Tutt, Ja’voskieon Howard, Hunter Tipton, Terry Bussey, Amare Bruton, Braden Courtney)

San Augustine Boys 4x200 (Jayden Jones, Zyaire tanner, Demarian Teagle, Jarius Crane, Kejaylon Mosbey, Javian Stewart)

Shelbyville 4x400 (Liela Klein, Emily Pharris, Casey Lovell, Kiana Bennett, Antyiah Giles, McKenzie Gillaspsie)

Beckville Boys 4x400 (Karter Jones, Ryan Harris, Aiden Brantley, J’Koby Williams, Aiden Harris, Jae’Dyn Slaughter)

Mattie Burns, Martins Mill, Girls 3200M

Jose Garcia, Cushing, Boys 3200M, Boys 800M, 1600M

Noah Godde, Timpson, 3200M

Emily Phariss, Shelbyville, Girls 800M, 1600M

Charlisa Teagle, San Augustine, Girls 800M

Jae’Dyn Slaughter, Beckville, Boys 800M

Zoey Messick, Big Sandy, Girls 100M Hurdles

Anyya Mitchell, Lovelady, Girls 100M Hurdles

J’Koby Williams, Beckville, Boys 110M Hurdles

Shaun Easterling, Lovelady, Boys 110M Hurdles

Victoria Byrd, Joaquin, Girls 100M Hurdles, 200M Dash, Girls Long Jump

Mihyia Davis, Lovelady, 100M Dash

Terry Bussey, Timpson, Boys 100M Dash

Jake Hallman, Alba-Golden, Boys 100M Dash

Aerin Thompson, Cayuga, Girls 400M Dash, Girls High Jump

Madyson Freemon, Douglass, Girls 400M Dash

Zoey Messick, Big Sandy, Girls 300M Hurdles

DeeDee Davis, Mount Enterprise, Girls 300M Hurdles,

Logan Rogers, Alto, Boys 300M Hurldes

J’Koby Williams, Beckville, Boys ;300M Hurdles

Kiana Bennett, Shelbyville, Girls 200M Dash, Girls Triple Jump

Brody Eaves, Carlisle. Boys 200M Dash

Kylie Pugh, Lovelady, Discus Throw

Haylie Warrick, Hawkins, Discus Throw

Erik Castillo, Lovelady, Boys Discus Throw

Amber Harris, Beckville, Girls High Jump

Jeremy Dezelle, Boys High Jump

Ryan Harris, Beckville, Boys High Jump

JaToryia Barns, San Augustine, Girls Long Jump, Girls Triple Jump

Aubrey Woodard, Union grove, Boys Long Jump

Calle Minter, Big Sandy, Girls Pole Vault

Scout Lovell, Lovelady, Girls Pole Vault

Laden LeBlanc, Lovelady, Boys Pole Vault

Ariana Neal, Girls Shot Put

John Hester, Hawkins, Boys Shot Put

Terry Bussey, Timpson, Boys Triple Jump

1A Saturday May 14

Neches Girls 4x200 (Aubrey Kincade, Kinsley Gordon, Bre Fredrickson, Libby Raine, Mallory Main)

Neches Girls 4x400 (Aubrey Kincade, Bre Fredrickson, Libby Raine, Mallory Main, Kinsley Gordon)

Nathan Pierson, Leverett’s Chapel, Boys 110M Hurdles, Boys 300M Hurdles

LaTavion Mays, Burkeville, Boys 100M Dash

Risten Cook, Chireno, Boys Discuss Throw

Deandre Thomas, Laneville, Boys Shot Put

Copyright 2022 KLTV. All rights reserved.