Red Zone Week 2 scores

Thursday 9/1

3A

Tatum 35 vs Daingerfield 48 @ Daingerfield - Final

2A

All-Saints 6 vs Overton 45 @ Overton - Final

Friday 9/2

6A

Legacy 33 vs Tyler 27 @ Rose Stadium - Final

5A

Marshall 11 vs Longview 48 @ Longview - Final

Nacogdoches 0 vs Lufkin 37 @ Lufkin - Final

Henderson 35 vs Hallsville 49 @ Hallsville - Final

4A

Mount Pleasant 17 vs Sulphur Springs 34 @ Sulphur Springs - Final

Pine Tree 17 vs Lindale 40 @ Lindale - Final

Whitehouse 54 vs Jacksonville 21 @ Jacksonville- Final

Athens 48 vs Waxahachie Life 18 @ Waxahachie Life - Final

Kilgore 26 vs Gilmer 40 @ Gilmer - Final

Jasper 40 vs Palestine 28 @ Palestine - Final

Chapel Hill 17 vs Van 23 @ Van - Final

Needville 44 vs Livingston 19 @ Livingston - Final

Tyler Grace 49 vs Wills Point 14 @ Wills Point - Final

Spring Hill 0 vs Center 63 @ Center - Final

Carthage 51 vs Pittsburg 22 @ Pittsburg - Final

Fairfield 20 vs Brownsboro 43 @ Brownsboro - Final

Caddo Mills 42 vs Bullard 35 @ Bullard - Final

Winnsboro 62 vs Canton 37 @ Canton - Final

Crockett 21 vs Rusk 53 @ Rusk - Final

3A

Arp 21 vs Garrison 28 @ Arp - Final

Rains 13 vs Edgewood 56 @ Edgewood - Final

Mineola 44 vs Hughes Springs 34 @ Hughes Springs - Final

Atlanta 28 vs Redwater 0 @ Redwater - Final

Gladewater 7 vs Mount Vernon 62 @ Mount Vernon - Final

West Rusk 55 vs Sabine 7 @ Sabine - Final

Palmer 20 vs Grand Saline 0 @ Grand Saline - Final

Big Sandy 8 vs Quitman 42 @Quitman - Final

Winona 29 vs Lone Oak 6 @ Lone Oak - Final

Harmony 32 vs White Oak 39 @ White Oak - Final

Paul Pewitt vs Waskom @ Waskom - Cancelled

Grandview 21 vs Malakoff 17 @ Malakoff - Final

Maypearl 21 vs Eustace 28 @ Eustace - Final

Diboll 33 vs Kirbyville 24 @ Kirbyville - Final

Frankston 33 vs Huntington 15 @ Huntington - Final

Palestine Westwood 14 vs Buffalo 18 @ Buffalo - Final

Newton 22 vs Woodville 23 @ Woodville - Final

2A

Jefferson 29 vs Timpson 52 @ Timpson - Final

Cayuga 6 vs Corsicana Mildred 25 - Final

Harleton 12 vs Rivercrest 9 @ Rivercrest - Final

Como-Pickton 38 vs Detroit 14 @ Detroit - Final

Joaquin 41 vs Beckville 42 @ Beckville - Final

Alto 48 vs West Sabine 22 @ West Sabine - Final

San Augustine 6 vs Tenaha 12 @ Tenaha - Final

Hemphill 61 vs Shelbyville 12 @ Shelbyville - Final

Elkhart 22 vs Corrigan-Camden 49 @ Corrigan - Final

Trinity 0 vs Groveton 27 @ Groveton - Final

Mount Enterprise 14 vs West Hardin 40 @ West Hardin - Final

Cumby 12 vs Union Grove 18 @ Union Grove - Final

Ore City 7 vs Prairiland 20 @ Prairiland - Final

New Diana 16 vs Maud 26 @ Maud - Final

Hawkins 38 vs Sims Bowie 20 @ Bowie - Final

Cushing 34 vs Deweyville 12 @ Deweyville - Final

Troup 47 vs Carlisle 66 @ Carlisle - Final

Colmesneil 50 vs Houston KIPP 6 East End @ Houston KIPP East End - Final

Lovelady 45 vs Grapeland 8 @ Grapeland - Final

1A

Union Hill 67 vs Burkeville 0 @ Union Hill - Final

Tyler HEAT 18 vs Leverett’s Chapel 43 @ Leverett’s Chapel - Final

Azle Christian School vs Apple Springs @ Apple Springs, 7:30 p.m.

Private Schools

Austin St. Dominic Savio 12 vs Bishop Gorman 61 @ Bishop Gorman - Final

Longview Christian Heritage 76 vs Fruitvale 0 @ Fruitvale - Final

Catch action from last week: