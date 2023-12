Who put up huge numbers in the NBA yesterday? This article gives you the players worth noting, all in one location.

December 29 Points Leaders

Name Team Opponent Points Tyrese Maxey 76ers Rockets 42 Julius Randle Knicks Magic 38 Giannis Antetokounmpo Bucks Cavaliers 34 Donovan Mitchell Cavaliers Bucks 34 Fred VanVleet Rockets 76ers 33 Franz Wagner Magic Knicks 32 Damian Lillard Bucks Cavaliers 31 De'Aaron Fox Kings Hawks 31 Jaylen Brown Celtics Raptors 31 Jalen Green Rockets 76ers 31

December 29 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Giannis Antetokounmpo Bucks Cavaliers 16 Jalen Johnson Hawks Kings 15 Deni Avdija Wizards Nets 13 Julius Randle Knicks Magic 12 Clint Capela Hawks Kings 12 Jarrett Allen Cavaliers Bucks 12 Nicolas Claxton Nets Wizards 12 Tari Eason Rockets 76ers 11 Moritz Wagner Magic Knicks 11 Jaylen Brown Celtics Raptors 10

December 29 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Khris Middleton Bucks Cavaliers 11 Fred VanVleet Rockets 76ers 10 Trae Young Hawks Kings 9 Dennis Schroder Raptors Celtics 9 Donovan Mitchell Cavaliers Bucks 9 Alperen Sengun Rockets 76ers 8 De'Aaron Fox Kings Hawks 8 Malik Monk Kings Hawks 8 Jalen Brunson Knicks Magic 8 Derrick White Celtics Raptors 7

December 29 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Brook Lopez Bucks Cavaliers 6 Tobias Harris 76ers Rockets 3 Scottie Barnes Raptors Celtics 3 Nicolas Claxton Nets Wizards 3 Luke Kornet Celtics Raptors 3 Mike Muscala Wizards Nets 2 Tari Eason Rockets 76ers 2 Derrick White Celtics Raptors 2 Jakob Poeltl Raptors Celtics 2 Goga Bitadze Magic Knicks 2

December 29 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Trae Young Hawks Kings 4 Max Strus Cavaliers Bucks 4 Tobias Harris 76ers Rockets 4 De'Aaron Fox Kings Hawks 4 Franz Wagner Magic Knicks 4 Khris Middleton Bucks Cavaliers 3 Robert Covington 76ers Rockets 3 Tari Eason Rockets 76ers 3 Isaiah Hartenstein Knicks Magic 3 Derrick White Celtics Raptors 3

December 29 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Fred VanVleet Rockets 76ers 8 De'Aaron Fox Kings Hawks 8 Scottie Barnes Raptors Celtics 7 Malik Beasley Bucks Cavaliers 5 Jalen Green Rockets 76ers 5 Jaylen Brown Celtics Raptors 5 Dejounte Murray Hawks Kings 4 Trey Lyles Kings Hawks 4 Kyle Kuzma Wizards Nets 4 Payton Pritchard Celtics Raptors 3

